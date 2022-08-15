Bursa'da feci kaza! Küçük Utku dedesinin kullandığı traktörün altında can verdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde duyanların tüylerini diken diken eden korkunç bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı Akharem Mahallesi'nde yaşanan olayda, Salih Y. (67) adlı dede 7 yaşındaki torunu Utku Soyaslan ile bahçeye gitti. Dedesinin yanında traktörde oturan küçük çocuk, bir anda dengesini kaybetti ve traktörden aşağı düştü. Tekerleğin altında kalan minik Utku ağır yaralandı.
Küçük bedeni müdahalelere yanıt vermedi
Dedenin yardım istemesi üzerine minik Utku'nun yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Hemen özel araca alınan ve Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Utku, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan Utku Soyaslan’ın annesi Gamze ile babası Aslan Soyaslan hemen hastaneye koşarken acılı anne ve babanın feryatları yürekleri dağladı.
Traktörü kullanan dede Salih Y. polis tarafından gözaltına alınırken, olaya ilişkin Orhangazi Cumhuriyet Savcılığının bir soruşturma başlattığı bildirildi. Doğduğu andan itibaren kalp rahatsızlığı problemi olan geçtiğimiz yıl kalp ameliyatı geçiren Utku Soyaslan’ın ölümü tüm akrabalarını yasa boğdu.