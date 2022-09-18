YAŞAM
18 Eylül 2022 - 11:38

Bursa'da feci kaza... Motosikletli genç ölüme böyle gitti

Bursa'da motoruyla zikzak çizerek ilerleyen 29 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi. Genç sürücünün kaza yapmadan kısa süre önceki görüntüsü ise bir başka sürücünün amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 11:38
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Bursa’da feci kaza... Motosikletli genç ölüme böyle gitti


Kaza, Merkez Nilüfer İlçesi, İzmir Yolu Osmangazi istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akut Ekibinden Ercan Toker(29) idaresindeki 16 JY 803 plakasına sahip motoruyla zikzak çizerek seyrederken bir anda kontörünü kaybedip demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere sıkışan sürücüyü gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere sağlık ve polis ekipleri yollandı. Sağlık ekipleri 29 yaşındaki sürücünün olay mahalinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan az önce Toker'in tehlikeli yolcuğu ise bir başka sürücü tarafından anbean kaydedildi.



Polis, kaza konusu ile ilgili tahkikat başlattı.

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