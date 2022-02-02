Bursa'da feci kaza! TIR otomobili kağıt gibi ezdi..

Feci kaza Bursa'nın nilüfer ilçesindeki Ahıska Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erkan Aktaş'ın (32) yönetiminde olan 16 ASG 861 plakalı bir otomobil, karşı yönden gelen Cumhur Ç.'nin kullandığı 67 TS 197 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken aracın parçalarıyla birlikte motoru da yola savruldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren bir çalışma sonrası sıkışan Erkan Aktaş'ı sıkıştığı yerden çıkardıklarında kaza anında hayatını kaybettiğini belirlediler.
Aktaş'ın cansız bedeni bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken kazaya ilişkin bir inceleme başlatıldı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurda yığınına dönerken aracın parçalarıyla birlikte motoru da yola savruldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren bir çalışma sonrası sıkışan Erkan Aktaş'ı sıkıştığı yerden çıkardıklarında kaza anında hayatını kaybettiğini belirlediler.
Aktaş'ın cansız bedeni bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken kazaya ilişkin bir inceleme başlatıldı.