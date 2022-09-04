Bursa'da feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı













Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki Sami Pastalcı yönetimindeki 16 ADS 108 plakasına sahip otomobil ile Fahrettin Selvi kontrolündeki 16 SLV 88 plakasına sahip otomobilin arasından makas atarak geçmeye çalışan, kimliği belli olmayan sürücünün idaresindeki 16 ARP 186 plakasına sahip otomobil zincirleme kazaya yol açtı. Çarpışmanın etkisiyle makas atmaya çalışan otomobil refüjdeki demir korkuluklara vurarak yola devrildi. Kaza sonrası olayın gerçekleştiği yere birden fazla polis, ambulans ve itfaiye ekibi yollandı. Araçta sıkışan Ahmet Kaydı ve Emincan Kekik, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat çalışması neticesi bulundukları araçtan çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay mahalinde yaptığı ilk müdahalenin ardın yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Ahmet Kaydı'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öne sürüldü.Öte yandan kaza anı ise kameralara saniye saniye yansıdı.