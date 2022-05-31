Bursa'da feci yangın! 1 ölü,3 yaralı

ursa’da orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Feci olay Bursa’nın, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında yaşandı. Fabrikanın sunta ve talaş üretimi yapılan bölümünde öğle saatlerinde gerçekleşen olay kazan patlaması sonucunda gerçekleştiği öğrenildi.
Çıkan yangında siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, şehrin birçok noktasından görüldü. Yangına çok sayıda Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla çok kısa sürede bastırılırken, gerçekleşen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, yaralanan 3 işçi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın ile ilgili soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldü bildirildi.
Çıkan yangında siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, şehrin birçok noktasından görüldü. Yangına çok sayıda Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla çok kısa sürede bastırılırken, gerçekleşen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, yaralanan 3 işçi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın ile ilgili soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldü bildirildi.