YAŞAM
31 Mayıs 2022 - 15:50
Güncelleme: 31 Mayıs 2022 - 15:52

Bursa'da feci yangın! 1 ölü,3 yaralı

Bursa'nın İnegöl İlçesinde Starwood Orman Ürünleri fabrikasında kazan patlaması sonucunda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

YAŞAM
31 Mayıs 2022 - 15:50
Güncelleme: 31 Mayıs 2022 - 15:52
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Bursa'da feci yangın! 1 ölü,3 yaralı
ursa’da orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Feci olay Bursa’nın, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasında yaşandı. Fabrikanın sunta ve talaş üretimi yapılan bölümünde öğle saatlerinde gerçekleşen olay kazan patlaması sonucunda gerçekleştiği öğrenildi.

Çıkan yangında siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, şehrin birçok noktasından görüldü. Yangına çok sayıda Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla çok kısa sürede bastırılırken, gerçekleşen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, yaralanan 3 işçi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın ile ilgili soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldü bildirildi.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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