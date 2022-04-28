YAŞAM
28 Nisan 2022 - 13:04

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Bursa’da meslek lisesi yakınlarında bulunan geri dönüşüm tesisinde meydana gelen yangın korkuya sebep olurken ,Çıkan yangın havadan dronla görüntülendi.

YAŞAM
28 Nisan 2022 - 13:04
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Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
Bursa Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir geri dönüşüm depolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yangın çıktı. Çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonrası yangın çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Öte yandan tesis yakınlarında birçok öğrencinin bulunduğu meslek lisesi korkuya neden olurken, çıkan yangın havadan dronla görüntülendi. İtfaiye ve AFAD ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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