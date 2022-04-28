Bursa'da geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın

Bursa Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir geri dönüşüm depolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Yangın çıktı. Çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonrası yangın çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Öte yandan tesis yakınlarında birçok öğrencinin bulunduğu meslek lisesi korkuya neden olurken, çıkan yangın havadan dronla görüntülendi. İtfaiye ve AFAD ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Öte yandan tesis yakınlarında birçok öğrencinin bulunduğu meslek lisesi korkuya neden olurken, çıkan yangın havadan dronla görüntülendi. İtfaiye ve AFAD ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.