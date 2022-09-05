Bursa'da hatalı dönüş kazaya neden oldu













Alınan bilgilere göre Ahmet Zeybel (65) idaresindeki 41 U 4052 plakasına sahip otomobil İznik'ten Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, ana yol üzerinde aniden U dönüşü yapmak istedi. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Necati Coşkun (60) idaresindeki 16 ANG 023 plakasına sahip hafif ticari otomobil hatalı dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile iki araç da yoldan çıkarken, kazada U dönüşü yapmak isteyen otomobilin sürücüsü Ahmet Zeybel yaralandı. Kaza nedeniyle olay mahaline ambulanslar yollandı. Yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kaza konusu ile ilgili soruşturma başlattı.