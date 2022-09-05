YAŞAM
05 Eylül 2022 - 16:04

Bursa'da hatalı dönüş kazaya neden oldu

Orhangazi-İznik Karayolu Otoyol Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ana yolda U dönüşü yapmak isterken aynı yönde gitmekte olan hafif ticari araçla çarpıştı. Saat 14.30 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Familya Otel yakınlarında meydana gelen kazada, U dönüşü yapmak isteyen otomobilin sürücüsü yaralandı.

YAŞAM
05 Eylül 2022 - 16:04
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Bursa'da hatalı dönüş kazaya neden oldu


Alınan bilgilere göre Ahmet Zeybel (65) idaresindeki 41 U 4052 plakasına sahip otomobil İznik'ten Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, ana yol üzerinde aniden U dönüşü yapmak istedi. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan Necati Coşkun (60) idaresindeki 16 ANG 023 plakasına sahip hafif ticari otomobil hatalı dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile iki araç da yoldan çıkarken, kazada U dönüşü yapmak isteyen otomobilin sürücüsü Ahmet Zeybel yaralandı. Kaza nedeniyle olay mahaline ambulanslar yollandı. Yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kaza konusu ile ilgili soruşturma başlattı.



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Haber Editörü
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