YAŞAM
17 Eylül 2022 - 21:37

Bursa'da hava aracının düştüğü anlar kamerada

Bursa'nın Mudanya ilçesinde motor arızası nedeniyle düşen 2 kişilik hava aracının düşme anı kameraya yansıdı.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 21:37
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Bursa’da hava aracının düştüğü anlar kamerada


Olay, Mudanya ilçesi Aydınpınar köyü mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan Hoç idaresinde Yunuseli Havalimanı'ndan kalkış yapan iki kişilik cayrokopter motor arızası yaşadı. Yaşanan arıza nedeniyle pilot Erkan Hoç aracı indirmek için uygun bir yer bakmaya başladı. Bu sırada hava taşıtı zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeye düştü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve 112 ekipleri yollandı. Düşen cayrokopterden pilot Erkan Hoç ile yolcu olarak bulunan Gökhan Molla yara almadan kurtuldu.

Öte yandan hava taşıtı cayrokopterin düştüğü anlar ise mobil cihaz kameralarına anbean yansıdı.



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