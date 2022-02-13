GÜNDEM
13 Şubat 2022 - 12:33
Güncelleme: 13 Şubat 2022 - 12:36

Bursa'da hırsızların binlerce liralık ürün çalması 14 saniye sürdü!

Bursa’da bir cep telefonu bayisinin camını kıran hırsızlar binlerce lira tutarında 7 adet cep telefonu çaldılar. Hırsızların kırılan camdan yaptıkları hırsızlık olayı ise tam 14 saniye sürdü.

GÜNDEM
13 Şubat 2022 - 12:33
Güncelleme: 13 Şubat 2022 - 12:36
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Bursa'da hırsızların binlerce liralık ürün çalması 14 saniye sürdü!
Bursa’ya bağlı Yıldırım ilçesinde bir cep telefonu bayisini gözüne kestiren hırsızlar, çevreyi gözetleyerek hırsızlık yapmak için en uygun anı yakaladılar. Eğitim Mahallesinde faaliyet gösteren cep telefonu bayisinin önüne gelen 2 şüpheliden biri uygun an olduğunu anladıktan hemen sonra yol kenarındaki bordür taşını aldı ve işyerinin camını patlattı.








Camı kırdıktan sonra içeri giren 2 şüpheli içerden 7 adet cep telefonunu alarak hızlıca kaçtılar. Şüphelilerin hırsızlık olayı tam 14 saniye sürdüğü anlaşıldı.



İŞYERİNİN ZARARI 100 BİN TL

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay polise intikal etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri dükkan sahibinin ifadesine başvururken stantta duran 7 adet cep telefonun çalındığını tespit etti. İşyerinin zararının yaklaşık 100 bin TL olduğunu öğrenilirken olay için inceleme başlatan polis ekipleri hırsızlık olayını kaydeden güvenlik kamera görüntülerini izlemeye aldı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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