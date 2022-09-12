Edinilen bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi'ndeki hurdacılar sitesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler etraftaki çöplere ve ağaçlara sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Paniğe yol açan yangında gökyüzüne yükselen dumanlar Bursa'nın birçok noktasından görüldü.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 18:30
Bursa'da hurdacılar sitesinde yangın paniği
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hurdacılar sitesinde yangın çıktı.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 18:30
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