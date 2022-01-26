Bursa'da kırmızı ışık ihlali 3 cana mal oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre 35 yaşındaki Uğur Çalışkan yönetimindeki bir otomobil, Güzelyalı ışıklı kavşağına geldiğinde 31 yaşındaki Yusuf Karademir'in kullandığı pikapla çarpıştı. Kazanın çevredekiler tarafından ihbar edilmesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri Kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye personeli de yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ VE 2 KİŞİ ÖLDÜ
Gerçekleşen kazada sürücü Çalışkan ile otomobildeki 35 yaşındaki Engin Demirayak ile 26 yaşındaki Sezer Paçacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pikap sürücüsü Karademir'in Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
KAZADA 'KIRMIZI IŞIK İHLALİ' İDDİASI
Otomobil sürücüsü ve içinde bulunan 2 kişinin öldüğü kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri Kaza alanında güvenlik önlemleri alırken, itfaiye personeli de yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ VE 2 KİŞİ ÖLDÜ
Gerçekleşen kazada sürücü Çalışkan ile otomobildeki 35 yaşındaki Engin Demirayak ile 26 yaşındaki Sezer Paçacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pikap sürücüsü Karademir'in Bursa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
KAZADA 'KIRMIZI IŞIK İHLALİ' İDDİASI
Otomobil sürücüsü ve içinde bulunan 2 kişinin öldüğü kazanın kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.