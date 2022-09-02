GÜNDEM
02 Eylül 2022 - 17:03

Bursa'da kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı

Bursa'da inşaat malzemesi taşıyan bir kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç sürücüsü Mustafa Akgül, kazadan yaralı olarak kurtuldu.

GÜNDEM
02 Eylül 2022 - 17:03
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Bursa’da kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı


Korkunç kaza Bursa İznik'te saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İznik-Yenişehir yolu üzerinde Derbent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Mustafa Akgül'ün idaresinde olan ve inşaat malzemesi taşıyan bir kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yol kenarındaki bariyerleri aşarak uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Bursa’da kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı



Çevrede bulunanlar kazayı 112 Acil Yardım Hattı'na bildirirken, yapılan ihbarı değerlendiren sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

Bursa’da kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı

Aracın içinde sıkıştığı anlaşılan 44 yaşındaki sürücü Mustafa Akgül'ü bulunduğu yerden çıkarmak için uzun uğraşlar veren ekipleri, Akgül’ü çıkardıktan sonra ambulansa alarak İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Tedavi altına alınan Mustafa Akgül'ün iyi olduğu öğrenildi. 

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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