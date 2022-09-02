Bursa’da kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı

Korkunç kaza Bursa İznik'te saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İznik-Yenişehir yolu üzerinde Derbent Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Mustafa Akgül'ün idaresinde olan ve inşaat malzemesi taşıyan bir kamyon sürücüsünün kontrolünden çıktı ve yol kenarındaki bariyerleri aşarak uçurumdan aşağı yuvarlandı.
Çevrede bulunanlar kazayı 112 Acil Yardım Hattı'na bildirirken, yapılan ihbarı değerlendiren sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.
Aracın içinde sıkıştığı anlaşılan 44 yaşındaki sürücü Mustafa Akgül'ü bulunduğu yerden çıkarmak için uzun uğraşlar veren ekipleri, Akgül’ü çıkardıktan sonra ambulansa alarak İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Tedavi altına alınan Mustafa Akgül'ün iyi olduğu öğrenildi.