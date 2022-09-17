YAŞAM
17 Eylül 2022 - 08:42

Bursa'da metroda yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet

Bursa'da şehir metrosunda yüzlerce kişinin gözü önünde yan bakma meselesi iddiasıyla 30 yaşındaki işçiye kafa atıp, göğsünden tek bıçak darbesiyle ağır yaralayan zanlı polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Yüzlerce kamerayı izleyip iz süren Bursa Polisi 2 saat içerisinde sabıkalı zanlıyı gözaltına aldı.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 08:42
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Bursa’da metroda yüzlerce kişinin gözü önünde dehşet

Olay akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Ataevler Metro Durağı yakınlarında, metronun içerisinde meydana geldi. 6 ayrı suçtan kaydı bulunan ve Altınşehir Metro istasyonunda trene binen 22 yaşındaki işsiz Emre E. yan baktığı iddiasıyla ortada hiçbir sebep yokken, işinden dönen 30 yaşındaki Deniz T.'ye önce kafa attı ardından da tek bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaraladı. Yüzlerce kişinin gözü önünde cerayan eden olay sonrası bir müddet yürüyüp Ataevler Metro İstasyonu'nun içinde yere yığılan Deniz T. ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavilerine başlandı. Bir meyve suyu fabrikasında çalışan genç adamın çok kan kaybettiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yaralıya müdahale edilirken, yüzlerce kişinin de olayı meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekti.

Olayı araştıran Nilüfer İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını ayrı ayrı inceledi. Zanlının Altınşehir Metro İstasyonu'nda trene bindiği belirlendi. Gün boyu iş arayan işsiz gencin Altınşehir Gıda Sitesi'nde bazı işyerlerine bilgilerini verdiğinin tespit edilmesi üzerine zanlı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ağır Suçlar Bürosu'nda sorguya alınan ve yaralama ve bazı suçlardan kaydı bulunan Emre E.'nin sorgusunun devam ettiği, ağır yaralı Deniz T.'nin de ameliyata alındığı belirtildi.

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