GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 12:46

Bursa'da 'neden yan baktın' dediği işçiyi yüzlerce kişinin önünde bıçakladı!

Bursa’da Ataevler Metro Durağının yakınlarında bir kişi 'neden yan baktın' dediği 30 yaşındaki bir işçiye önce kafa attı daha sonra da göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yüzlerce kişinin gözleri önünde gerçekleşirken, zanlı polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

GÜNDEM
17 Eylül 2022 - 12:46
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Bursa'da 'neden yan baktın' dediği işçiyi yüzlerce kişinin önünde bıçakladı!


Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Ataevler Metro'sunda dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Akşam saatlerinde metroya binen 22 yaşındaki Emre E. isimli bir kişi işten çıktıktan sonra evine gitmeye çalışan 30 yaşındaki Deniz T.’ye ilk önce kafa attı daha sonra da elindeki bıçağı göğsüne sapladı.

Bursa'da 'neden yan baktın' kavgası



Yüzlerce kişinin önünde meydana gelen olayın ardından kafasına ağır bir darbe alan ve göğsünden bıçaklanan Deniz T. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yüzlerce kişinin gözü önünde bıçaklı saldırı!

Bursa'da 'neden yan baktın' kavgası

Bir meyve suyu fabrikasında çalıştığı öğrenilen Deniz T'nin çok kan kaybettiği ve sağlık durumunun da kritik olduğu bildirildi. Olayın yüzlerce kişinin önünde meydana gelmesi endişesi yerini o kişilerin yaşanan olayı meraklı gözlerle izlemesi şaşkınlığına bıraktı.

Bursa'da 'neden yan baktın' kavgası

Olay hakkında inceleme başlatan Nilüfer İlçe Emniyet ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını inceledi ve olaydan hemen sonra kaçan zanlının kimlik tespitini yaptı. Daha önceden 6 ayrı suç kaydı bulunan zanlı, polisin gerçekleştirdiği bir operasyonla yaklaşık 2 saat sonra yakalandı. Emniyete götürülen zanlı Emre E.’nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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