YAŞAM
10 Ocak 2022 - 13:09

Bursa'da olaya yetişmeye çalışan itfaiye ekibi şarampole uçtu!

Bursa Orhaneli'de aldıkları bir ihbarı değerlendiren ve yola çıkan itfaiye aracı sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan talihsiz kazada 4 itfaiye çalışanı hayatını kaybetti.

YAŞAM
10 Ocak 2022 - 13:09
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Bursa'da olaya yetişmeye çalışan itfaiye ekibi şarampole uçtu!
Bursa'nın Orhangazi ilçesinden kahreden bir haber geldi. İlçeye bağlı Nalınlar Mahallesindeki, orman deposuna yakın bir yerde hasarlı ve yaralanmalı kaza ihbarını alan itfaiye ekibi, yardım için hemen harekete geçerek yola çıktı. 







İlçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan itfaiye aracı gitmek istediği kaza yerine yaklaşık 1 KM varken taklalar atarak şarampole uçtu.


Meydana gelen kaza sonrası çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edilirken, yapılan ilk kontrollerde 3 itfaiye erinin kaza sırasında hayatlarını kaybettikleri belirlendi. 1 itfaiye erinin ise ağır yaralandığının tespit edilmesi sonrası yaralı itfaiyeci ambulansa alınarak hastaneye yetiştirilmeye çalışıldı. Fakat yaralı itfaiyecinin hastaneye götürülemeden yolda yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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