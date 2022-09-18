YAŞAM
18 Eylül 2022 - 09:48

Bursa'da otobüs şoförü saniyelerle yarıştı; o anlar kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsü, araçta fenalaşan müşterisini hastaneye götürüp hayatını kurtardı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 09:48
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Bursa'da otobüs şoförü saniyelerle yarıştı; o anlar kameraya yansıdı


Alanyurt'tan İnegöl'e yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş. firması çalışanı sürücü İzzet Demir yönetimindeki özel halk otobüsüne binen müşterilerden Safiye Y. (50) fenalık geçirmeye başladı. Daha da fenalaşan kadın, oturduğu koltuktan düştü. Durumu farkına varan otobüs sürücüsü, gaza bastı. O sırada yolcular kadının yüzüne su dökerek müdahale ettiler. Ambulans misali kontrollü bir şekilde hastanenin yolunu tutan sürücü, Acil Servis önüne kadar gelip hastayı Acil Servise aldırdı.

Safiye Y., Acil Serviste tedavi altına alındı. Kahraman sürücünün yaptığı bu davranış çevredeki vatandaşlar ve yolcular tarafından takdirle karşılandı.



Hastanede tedavisi süren vatandaşın da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayı anlatan otobüs sürücüsü İzzet Demir, "Kadın bayıldı. Acile yetiştirmem gerekiyordu. Görevimizi yaptık" dedi.

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Haber Editörü
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