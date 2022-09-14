YAŞAM
14 Eylül 2022 - 11:10

Bursa'da otomobille kafaya daldı... O anlar kamerada

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun kenarlarında bulunan bir kafeye daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 11:10
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Bursa'da otomobille kafaya daldı... O anlar kamerada


Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 16 ZR 333 plakasına sahip otomobil, belli olmayan bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak kafeye daldı. Kafede bulunan müşteriler olan biteni anlamaya çalışırken otomobilin çarptığı yerde kimsenin bulunmaması olması fikir edinilen bir faciayı önledi. Hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarken kazada herhangi bir yaralanan olmadı.



Kaza anı ise kafenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Haber Editörü
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