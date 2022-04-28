Bursa'da özel araçlarla dilenci servisi yapılıyor

Bursa Gürsu ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Bursa’da bulunan ilçeleri bölge bölge paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla dilenecekleri yerlere servis ediliyor. Servislerin çalıştığı o anlar ise görenleri şaşırttı.Özel araçlar ile dilenecekleri bölgelere giderek insanların duygularını sömüren dilenciler kendi bölgelerinde çalışmaya devam ediyorlar.Bir süre önce yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.