YAŞAM
28 Nisan 2022 - 12:57
Güncelleme: 28 Nisan 2022 - 13:27

Bursa'da özel araçlarla dilenci servisi yapılıyor

Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere bırakıyorlar. Bu görüntüler görenleri şok etti.

YAŞAM
28 Nisan 2022 - 12:57
Güncelleme: 28 Nisan 2022 - 13:27
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Bursa'da özel araçlarla dilenci servisi yapılıyor
Bursa Gürsu ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Bursa’da bulunan ilçeleri bölge bölge paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla dilenecekleri yerlere servis ediliyor. Servislerin çalıştığı o anlar ise görenleri şaşırttı.Özel araçlar ile dilenecekleri bölgelere giderek insanların duygularını sömüren dilenciler kendi bölgelerinde çalışmaya devam ediyorlar.Bir süre önce yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para ortaya çıkmıştı.
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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