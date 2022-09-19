YAŞAM
19 Eylül 2022 - 08:51

Bursa'da patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Bursa'da patenli genç anayolda motosiklete tutunarak ilerledi. O anlar trafikteki bir başka sürücünün cep telefon kameralarına kaydedildi.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 08:51
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Bursa’da patenli gencin tehlikeli yolculuğu


Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, patenli bir genç gideceği yere daha hız kesmeden gitmek için motosiklete tutunarak ilerledi. Bir süre canını hiçe sayarak giden genç, bundan sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu.

Öte yandan diğer bir görüntü ise merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Kavşağı'nda gerçekleşti. Kimliği bilinmeyen bir kişi canını hiçe sayarak açık kasa kamyonet aracın kasasında bulunan yükün üzerinde seyretti.
O anlar trafikteki bir başka sürücünün cep telefon kameralarına kaydedildi.



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