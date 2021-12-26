Bursa'da, Suriye uyruklu bir kişi eşini katlederek evi ateşe verdi!













Suriye'den Türkiye' gelen ve Bursa'da yaşamaya başlayan Muhammed R., isimli bir kişi iddialara göre eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerinde mutfaktan ekmek bıçağını alan Muhammed R. eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü.Evden gelen çığlıklar üzerine çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirirken, polisin geldiğini gören zanlı, yaşadığı daireyi ateşe verdi ve cinayet silahı bıçakla birlikte kaçmaya başladı.Sağlık ekiplerinin ve girmesini önlemek için evini yakan şüpheli polis tarafında etkisiz hale getirilerek yakalanırken, olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangını kontrol altına alarak sağlık ekiplerinin eve girmesini sağladı.Yerde kanlar içinde yatan Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan incelemelerde kadının eşi tarafında sürekli tehdit edildiği ve şiddet görmesi nedeniyle de karakola giderek şikayetçi olduğu, birde koruma kararı aldığı belirlendi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası ambulansa alınarak Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.