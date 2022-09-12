Olay, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasından yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Minibüs şöförü ise seyir halindeyken minibüsü otomobilin önüne kırarak kapıyı açtı.O anlar ise trafikteki bir başka sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 10:08
Bursa'da sürücülerin araçlarıyla yol verme kavgası kameralarda
Bursa'da otomobil sürücüsü ile minibüs şöförünün yol verme kavgası bir başka sürücü tarafından kaydedildi.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 10:08
EDİTOR
İlginizi Çekebilir