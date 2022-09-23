YAŞAM
23 Eylül 2022 - 19:02

Bursa'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 102 kişi tutuklandı

Bursa'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda gözaltına dahil edilen 132 kişiden 102'si sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zanlılardan 22'si serbest bırakılırken, sekiz kişinin sorgusu ise sürüyor.

YAŞAM
23 Eylül 2022 - 19:02
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Bursa'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda 102 kişi tutuklandı


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 aydır devam operasyona 3 gün önce start verildi. Özellikle Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde 66 farklı adreste yapılan operasyonda haklarında 48 ayrı dosyadan 132 kişi gözaltına alındı.



Operasyon çerçevesinde 1950 gram esrar, 65 gram bonzai, 25 adet ecstasy, 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 50 adet fişek ve elde ettikleri 221 bin liraya el konulurken; mahkemeye sevk edilen 124 zanlıdan 102'si tutuklandı. 22 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, sekiz kişinin ise emniyette sorusunun sürdüğü öğrenildi.

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