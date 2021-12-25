Bursa'da yarısını köpeklerin yediği ceset bulundu!













7 Aralık tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki polis merkezine bir kayıp ihbarı yapıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Mert Seyhan (21) isimli genç yapılan ihbar üzerine aranmaya başladı. Aramalar bir türlü sonuç vermezken, çalışmalarla ilgili bir gelişme yaşandı. Yaşanan bu gelişme ise Bursa'da meydana geldi.Bursa otobüs terminalinin arka tarafından bulunan boş bir arazide bir erkek cesedinin bulunduğu yönünde ihbarı değerlendiren polis ekipleri bölgeye intikal ettiklerinde buldukları cesedin neredeyse yarısının sokak köpekleri tarafından parçalandığını gördü. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polisin yaptığı incelemelerde ise cesedin üzerinde çıkan kimlikte Kocaeli'de 7 Aralık tarihinde kaybolan Mert Seyhan olduğu anlaşıldı.Olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir çalışa başlatırken Mert Seyhan'a ait olabileceği düşünülen ceset otopsi yapılması ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.