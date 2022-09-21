Bursa'da yasadışı silah satanlara şok baskın













Olay, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri M.İ., C.Ş.E. ve E.Z. isimli şüphelilerin yasadışı silah satışı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.İ.'nin iş yerine operasyon yaptı. İş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, tarihi niteliği olduğu değerlendirilen 2 adet kılıç, 1 adet kama, 1 adet şiş ve 4 adet mühür elde edildi. Gözaltına dahil edilen şüpheliler jandarma komutanlığındaki işlemleri sonrası sevkleri sağlanan adliyede serbest bırakıldı.