YAŞAM
16 Ocak 2022 - 12:58

Bursa'da yayaya çarpıp polise direnen sürücüye kelepçe!

Bursa İnegöl'de kaza yapan ve bir yayanın yaralanmasına neden olan alkolü sürücü polise direnince kelepçelenerek gözaltına alındı.

YAŞAM
16 Ocak 2022 - 12:58
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Bursa'da yayaya çarpıp polise direnen sürücüye kelepçe!
Bursa'nın ilçesinde yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Erdal K. kendisine çarpan bir araç nedeniyle yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yapan aracın şoförünün alkollü olduğunu belirledi ve işlem yapmak istedi. Polise direnen alkollü sürücü zor anlar yaşattı.







Osmaniye mahallesine bağlı Şebboy caddesinde meydana gelen kazada Fırat B.'nin (21) kullandığı bir otomobil yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Erdal K.'ya (48) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yere düştü ve yaralandı. Yayaya çarpan otomobil ise hiç durmadan olay yerinden hızla kaçtı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerinde olan sağlık ekipleri yaralı vatandaşı olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansa alarak hastaneye kaldırılırken polis kazadan sonra kaçan genç sürücüyü kısa mesafe sonrası yakaladı.


Polis tarafında yakalanan Fırat B.'nin yapılan test sonucunda 1.48 promil alkol aldığı tespit edilirken hakkında işlem yapmak isteyen polislere zor anlar yaşattı. Kendisini aracında indirip ekip aracına almaya çalışan polislere direnen Fırat B.'nin 'Kralı gelsin, araca binmiyorum' dediği anlaşılırken polislere hakaretler ve küfürler ederek saldırdığı bildirildi.


Genç sürücü, daha sonra kelepçelenerek gözaltına alınırken alkollü olarak araç kullanmasında dolayı kendisine bin 823 TL cezai işlem uygulandı. Yaralamaya sebep olan sürücü daha sonra ifadesi alınması için karakola götürüldü.
 
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