Bursa'da yürek burkan olay! Kadını cani kocasından kurtarmaya çalışan polis şehit oldu













SAMİ ALTUNTAŞ HASTANEDE ŞEHİT OLDU





Yürekleri burkan olan Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. 10 Ekim tarihinde eşine saldırdığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı alan Gökhan N., önceki gün saat 21.30 sıralarında Huzur Sokak'taki binasının üçüncü katındaki evine gitti. Bir kadın komşu, Gökhan N.'yi uzaklaştırma kararını ihlal ederek dairesine girerken görünce polisi aradı. O sırada Gökhan N.i tartıştığı eşini zorla balkona çıkararak aşağıya atmaya çalıştı. Yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Gökhan N.'yi ikna etmeye çalışırken aynı zamanda kapıyı açmasını istediler.Uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince polis memuru Sami Altuntaş, eve balkondan girerek kadını kurtarmak istedi. Altuntaş, binanın ikinci kat balkonundan 3'ünc-ü kata tırmanmaya çalışırken üçüncü kat balkonunun desteği koptu ve demirle birlikte aşağı düştü.Polis memurunun beton zemine düştüğünü gören ekip arkadaşları yardım için koşarken, bölgeye ayrıca ambulans ve destek ekibi çağrıldı. Bu sırada Gökhan N., yaşanan kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Altuntaş, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı ve hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Sami Altuntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yanındaki iki kişiyle birlikte kaçmaya çalışan Gökhan N. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis memuru Sami Altuntaş'ın yere yığıldığı an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.