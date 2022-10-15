Bursa'da yürek burkan olay! Kadını cani kocasından kurtarmaya çalışan polis şehit oldu

Yürekleri burkan olan Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. 10 Ekim tarihinde eşine saldırdığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı alan Gökhan N., önceki gün saat 21.30 sıralarında Huzur Sokak'taki binasının üçüncü katındaki evine gitti. Bir kadın komşu, Gökhan N.'yi uzaklaştırma kararını ihlal ederek dairesine girerken görünce polisi aradı. O sırada Gökhan N.i tartıştığı eşini zorla balkona çıkararak aşağıya atmaya çalıştı. Yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Gökhan N.'yi ikna etmeye çalışırken aynı zamanda kapıyı açmasını istediler.
Uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince polis memuru Sami Altuntaş, eve balkondan girerek kadını kurtarmak istedi. Altuntaş, binanın ikinci kat balkonundan 3'ünc-ü kata tırmanmaya çalışırken üçüncü kat balkonunun desteği koptu ve demirle birlikte aşağı düştü.