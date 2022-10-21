Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi selfie çekmek oldu!













İLK İŞİ SELFİE ÇEKMEK OLDU





Kaza, akşam saatlerinde Bursa'nın İmegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi çıkışı yakınlarında meydana geldi. Ceyhun Y.'nin kullandığı 16 AJR 158 trafiğe kayıtlı motosiklet, caddeye dönüş yapmakta olan İbrahim Çolak'ın (65) yönetiminde olduğu 16 KDD 93 plaka numaralı minibüs ile çarpıştı.Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, savrularak park halindeki cipe çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada düşen motosikletli yerde metrelerce uzağa savruldu ve yaralandı.Ceyhun Y., sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken ilk işi cebinden çıkardığı telefonla selfie çekmek oldu. Ceyhun Y.'nin daha sonra kendisine yardım eden bir kişiye "Birlikte selfie çekelim" demesi ve ardından birlikte fotoğraf çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhun Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Diğer taraftan kaza anı iş yerindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.