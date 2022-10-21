GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 11:59

Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi selfie çekmek oldu!

Bursa İnegöl'de minibüsle kafa kafaya çarpışarak kazaya karışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ölümden dönen sürücü, ilk olarak cebinden telefonunu çıkardı ve hem tek başına hem de genç yardımcısı ile selfie çekti. İlginç anlar çevredekilerde şaşkınlık yarattı.

GÜNDEM
21 Ekim 2022 - 11:59
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi selfie çekmek oldu!


Kaza, akşam saatlerinde Bursa'nın İmegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi çıkışı yakınlarında meydana geldi. Ceyhun Y.'nin kullandığı 16 AJR 158 trafiğe kayıtlı motosiklet, caddeye dönüş yapmakta olan İbrahim Çolak'ın (65) yönetiminde olduğu 16 KDD 93 plaka numaralı minibüs ile çarpıştı.

Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi selfie çekmek oldu



Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, savrularak park halindeki cipe çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada düşen motosikletli yerde metrelerce uzağa savruldu ve yaralandı.

İLK İŞİ SELFİE ÇEKMEK OLDU

Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi selfie çekmek oldu

Ceyhun Y., sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken ilk işi cebinden çıkardığı telefonla selfie çekmek oldu. Ceyhun Y.'nin daha sonra kendisine yardım eden bir kişiye "Birlikte selfie çekelim" demesi ve ardından birlikte fotoğraf çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyhun Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi selfie çekmek oldu

Diğer taraftan kaza anı iş yerindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya hem görev iadesi hem tazminat
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya hem görev iadesi hem tazminat
Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret! İmza zorunluluğu içeren adli kontrol şartı kaldırıldı
Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret! İmza zorunluluğu içeren adli kontrol şartı kaldırıldı
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu açıklandı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu açıklandı
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik yasa tasarısını Meclis'e sundu!
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik yasa tasarısını Meclis'e sundu!
Araç sahiplerinin işi zorlaşacak! MTV'de en az yüzde 60 zamma dikkat çekiliyor
Araç sahiplerinin işi zorlaşacak! MTV'de en az yüzde 60 zamma dikkat çekiliyor
Son Haberler
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış dedi! Değişimleriyle dudak uçuklatan anne kızın son hali
Ceylan'ın kızını görenler Melodi estetik yarışını kazanmış...
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı: KPSS Sonuçları 2022 sorgulama sayfası
2022 KPSS Lisans, ÖABT ile alan bilgisi sınav sonuçları erişime açıldı:...
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Yumuşak Dokuları ve Şık Tasarımlarıyla Kadın Trikolar
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya hem görev iadesi hem tazminat
Danıştay’dan tartışma yaratan FETÖ kararı! 178 hakim ve savcıya...
Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret! İmza zorunluluğu içeren adli kontrol şartı kaldırıldı
Gülşen'in beraat talebine mahkemeden ret! İmza zorunluluğu içeren...
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
Eski tip ehliyet için yenileme süresi 2 yıl uzatıldı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu açıklandı
EYT’lilere müjdeli haber verildi! EYT'de yeni formülün ne olduğu...
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik yasa tasarısını Meclis'e sundu!
AKP Parti, cemevlerinin elektrik ve su maliyetine ilişkin 23 maddelik...
Araç sahiplerinin işi zorlaşacak! MTV'de en az yüzde 60 zamma dikkat çekiliyor
Araç sahiplerinin işi zorlaşacak! MTV'de en az yüzde 60 zamma dikkat...
MİT'in PKK/KCK operasyonunda sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak, Sincar'dan alındı!
MİT'in PKK/KCK operasyonunda sözde suikast birimi komutanı Burhan Piçak,...
Bakan Nebati'den ekonomik dönüşüm politikalarındaki acı gerçek itirafı!
Bakan Nebati'den ekonomik dönüşüm politikalarındaki acı gerçek...
YouTube Premium'dan dev zam! Bireysel abonelik ücretleri katlanarak güncellendi
YouTube Premium'dan dev zam! Bireysel abonelik ücretleri katlanarak güncellendi
Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!
Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu araç kaza yaptı!
Motorinde indirim müjdesi! Bu gece yarısı 1 lira 7 kuruş düşüyor
Motorinde indirim müjdesi! Bu gece yarısı 1 lira 7 kuruş düşüyor
Armağan Çağlayan'ın 'Açık ilişki' sorusu Dilan Çıtak'ı çileden çıkardı!
Armağan Çağlayan'ın 'Açık ilişki' sorusu Dilan Çıtak'ı çileden...