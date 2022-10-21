Bursa'daki kazada ölümden dönen motosiklet sürücüsünün ilk işi selfie çekmek oldu!

Kaza, akşam saatlerinde Bursa'nın İmegöl ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi çıkışı yakınlarında meydana geldi. Ceyhun Y.'nin kullandığı 16 AJR 158 trafiğe kayıtlı motosiklet, caddeye dönüş yapmakta olan İbrahim Çolak'ın (65) yönetiminde olduğu 16 KDD 93 plaka numaralı minibüs ile çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklet ve sürücüsü, savrularak park halindeki cipe çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada düşen motosikletli yerde metrelerce uzağa savruldu ve yaralandı.
İLK İŞİ SELFİE ÇEKMEK OLDU
Diğer taraftan kaza anı iş yerindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.