Bursa'dan yola çıkan TOGG yüklü TIR'lar teslimatlara başladı!







ISPARTA'YA TESLİM







20 BİN KİŞİDEN OLUŞAN YEDEK LİSTE

İlk sahibi 29 Mart'ta açıklanan Togg'dan teslimatlar devam ediyor. 177.000'den fazla kişi Togg T10X sahibi olmak için başvuru yaptı. 20.000 şanslı çekiliş katılımcısı, 2023'te teslim edilmek üzere T10X ön sipariş verme hakkını kazandı. Togg'a ait resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çekiliş ile sipariş hakkını kazanan kullanıcılar 30 Nisan günü T10X deneyimine başlayacak. Takipte kalın."Bursa'dan kalkan Togg'lardan bir tanesi Isparta'ya teslimatı yapıldı. Teslimatlar bu hafta sonuna kadar Adana, Bursa ve Elazığ'ın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Kocaeli'ne gerçekleştirilecek. Teslimatların önümüzdeki hafta boyunca yapılacağı bilgisi paylaşıldı.20.000 şanslı kullanıcının yanı sıra çekiliş sonrası 20.000 kişiden oluşan yedek listenin de belirlendiği söylendi. 2023 yılında teslimat planının iptal edilmesi durumunda yedek listedeki kullanıcılar aktif hale getirilecektir. Ancak 2023'te teslim edilmek üzere yedek listeden ana listeye geçemiyorsanız, Ocak 2024'ten itibaren belirlenen yeni paketleme ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X'i sipariş verebilirsiniz. Bu siparişi veren herkes Haziran 2024'e kadar çekilişsiz bir akıllı cihaz alacak. Togg'un sahibi 60 bin lira avans yatırmıştı. Çekilişte Togg kazanamayan kullanıcıların ön sipariş ücretleri iade edildi. Çekiliş sona erdikten sonra, final ve ön elemelerdeki 40.000 kişiye akıllı cihaz teslimatı da dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağlanacak. Nisan ile teslimat arasında kullanıcının hesabına, Trugo'dan ayda 85 kWh (WLTP ~ 500km) şarj etme hakkını tanımlayan ek bir garanti süresi eklenecektir. Şartlara Uygun Kullanıcılar, ön ödemeli tutardan akıllı cihazın teslim tarihi düşüldükten sonra nihai ödemeyi yapacaktır.