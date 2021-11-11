ÖZEL HABER
11 Kasım 2021 - 13:50
Güncelleme: 11 Kasım 2021 - 13:50

Bursa Gemlik'te 5 katlı binada yangın çıktı! 1 kişi zehirlendi

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki bir binada yangın çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Bina sakinleri canlarını zor kurtardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ÖZEL HABER
11 Kasım 2021 - 13:50
Güncelleme: 11 Kasım 2021 - 13:50
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Bursa Gemlik’te 5 katlı binada yangın çıktı! 1 kişi zehirlendi
Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Eşref Dinçer Mahallesindeki beş katlı binada yangın çıktı. Binanın çatı katından yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri apartmandaki vatandaşları dışarı çıkması konusunda uyardı.

Büyük paniğe neden olan yangında apartman sakinleri canlarını zor kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Nedeni henüz bilinmeyen yangın ekiplerin bir saat süren çalışması sonucundan kontrol altına alındı. Dumandan zehirlenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Kontrol altına alınan yangının ardından 5 katlı binanın elektrikleri kesildi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin sonucunda ortaya çıkacak. Öte yandan yangının ardından binada büyük hasar oluştuğu görüldü.
 

# bursa# gemlik# yangın# 5 katlı bina
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