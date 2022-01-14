YAŞAM
14 Ocak 2022 - 13:55

Bursa Karacabey'de eşini katleden koca sonra intihara teşebbüs etti!

Bursa Karacabey'de özel bir bankada güvenlik görevlisi olan 35 yaşındaki Orcay Korku, eşi Gözde Korku ile yaşadığı tartışma sonrası silahla önce eşini öldürdü daha sonra da intihar ederek kendi canına kıymaya çalıştı.

YAŞAM
14 Ocak 2022 - 13:55
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Bursa Karacabey'de eşini katleden koca sonra intihara teşebbüs etti!
Korkunç olay Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 01.30 sularında meydana gelen olayda özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Orcay Korku (35) eşi Gözde Korku (31) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.







Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet geçirdiği öne sürülen güvenlik görevlisi Orcay Korku, eşi Gözde Korku'yu silahıyla vurdu. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken aynı silahı kendine çeviren Orcay Korku tetiği çekti ve intihara teşebbüs etti. 


Evden silah sesleri geldiğini duyan komşular ise durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Gözde Korku'nun olay anında hayatını kaybettiğini belirlerken Orcay Korku'yu ise ağır yaralı olduğunu tespit ettiler. Orcay Korku, ambulansa alınarak önce Karacabey Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin ölümü gerçekleşen Orcay Korku'nun bitkisel hayatta olduğu için yoğun bakımda tutulduğu bildirilirken, polis olayla ilgili bir tahkikat başlattığı öğrenildi.
 
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