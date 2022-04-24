Bursa'da metroda gerçekleşen olayda metroya maskesiz bir şekilde binen iki genci gören yaşlı bir kadın, gençleri Maske takmaları konusunda uyardı. Yaşlı kadının uyarılarına kulak asmayan ve aldırış etmeyen gençler, yaşlı kadına tepki gösterdi. Kişiler arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle araya başka bir yolcu girerek yaşlı kadını sakinleştirdi. Toplu taşımada maske zorunluluğu olmasına rağmen maske takmayan iki genç, yaşlı kadına hakaretler savurarak tepki gösterdi.Öte yandan yaşanan o anlar ise bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.
YAŞAM
24 Nisan 2022 - 12:22
Bursa metro'da maske tartışması
Bursa'da metroda seyahat eden yaşlı bir kadın, maske takmayan gençleri uyarınca tartışma çıktı. Gençler yaşlı kadına hakaretler savurdu.
YAŞAM
24 Nisan 2022 - 12:22