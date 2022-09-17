YAŞAM
17 Eylül 2022 - 18:18

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çamlık alanda çıkan orman yangınına 3 helikopter ve 2 uçakla havadan, 100 civarında personelle karadan müdahale ediliyor. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması bekleniyor.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 18:18
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını


Saat 17.00 sıralarında Şükriye Mahallesi ile Belenoluk Mahallesi arasındaki ormanlık alanda başlayan yangına Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekiplerle, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Buski'ye bağlı ekiplerce müdahale ediliyor.

Ormana ait 2 uçak, 3 helikopter havadan, 6 arazöz 2 ilk mühalale aracı, 2 su tankeri ve 40 orman personeli ve birden fazla bölge sakini de karadan müdahale ediyor. Yangının sarp çamlık arazide olduğu, hava taşıtlarının yakın noktadaki havuzdan su alıp alevlere müdahale ettiği bildirildi. Orman yetkilileri, yangının kısa sürede kontrol altına alınmasının beklendiğini kaydettiler. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın da olay mahaline hareket ettiği öğrenildi.
Bölgedeki yüksek sıcaklık ve nem oranının ekiplerin alarm seviyesini yükseltmesine neden olduğu dile getirildi.



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