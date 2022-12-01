Bursa Ovaakça Santrali yakınlarında korkunç kaza! Düşen eğitim uçağında 2 kişi yaşamını yitirdi..







KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ











Bursa merkeze bağlı ilçesi Osmangazi Ovaakça Mahallesi'nde faliyet gösteren doğalgaz çevrim santrali işçiler, 112 acil servisi aradılar ve tesinin çok yakınında bulunan boş arsaya uçak düştüğünü bildirdi. Yapılan ihbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilirken ekiplere sağlık ve polis ekipleri de destek verdi.Başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ardından bir açıklam yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, tek motorlu bğr eğitim uçağının Pamukova ilçesinden havalandıktan sonra elektrik santrali yakınına düştüğünü söyledi. Canbolat, "Osmangazi ilçesinde bulunan santralim hemen yakına tek motorlu uçağın düştiğünü ve meydana gelen kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini" belirterek, konunun tüm yönleriyle incelendiğini ve ekiplerin bu konudaki çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.