SPOR
08 Eylül 2022 - 23:02

Bursaspor'a PFDK'dan 14 bin TL ceza

Afyonspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edilen Bursaspor'a 14 bin TL ceza verildi.

SPOR
08 Eylül 2022 - 23:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bursaspor’a PFDK’dan 14 bin TL ceza

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün, 05.09.2022 tarihinde oynanan Afyonspor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının yol açtığı çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk defa gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının sebep olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.”

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Trabzonspor Macaristan'da 3 golle yıkıldı
Trabzonspor Macaristan'da 3 golle yıkıldı
Sivasspor 2 puan bıraktı!
Sivasspor 2 puan bıraktı!
Galatasaray, Jensen'in maliyetini de açıkladı
Galatasaray, Jensen'in maliyetini de açıkladı
Galatasaray'ın Rashica'ya ödeyeceği ücret belli oldu
Galatasaray'ın Rashica'ya ödeyeceği ücret belli oldu
Galatasaray Juan Mata ile 1+1 yıllık anlaşma yaptı
Galatasaray Juan Mata ile 1+1 yıllık anlaşma yaptı
Galatasaray, Yusuf Demir transferini açıkladı
Galatasaray, Yusuf Demir transferini açıkladı
Son Haberler
Trabzonspor Macaristan'da 3 golle yıkıldı
Trabzonspor Macaristan'da 3 golle yıkıldı
Sivasspor 2 puan bıraktı!
Sivasspor 2 puan bıraktı!
Balık sevgisi canından etti
Balık sevgisi canından etti
Galatasaray, Jensen'in maliyetini de açıkladı
Galatasaray, Jensen'in maliyetini de açıkladı
Galatasaray'ın Rashica'ya ödeyeceği ücret belli oldu
Galatasaray'ın Rashica'ya ödeyeceği ücret belli oldu
AFAD koordinasyonunda iyilik trenleri Pakistan için yola çıkıyor
AFAD koordinasyonunda iyilik trenleri Pakistan için yola çıkıyor
Galatasaray Juan Mata ile 1+1 yıllık anlaşma yaptı
Galatasaray Juan Mata ile 1+1 yıllık anlaşma yaptı
Adalet Bakanı Bozdağ: 'Değil 81 baro herkes imza atsa, kanuna aykırı davranmamı kimse bekleyemez'
Adalet Bakanı Bozdağ: 'Değil 81 baro herkes imza atsa, kanuna aykırı...
Esra Erol'da yaşanan olaylar şaşırtmaya devam ediyor! 4 aylık hamile kadının evden kaçışı sosyal medyanın gündeminde
Esra Erol'da yaşanan olaylar şaşırtmaya devam ediyor! 4 aylık hamile...
Galatasaray, Yusuf Demir transferini açıkladı
Galatasaray, Yusuf Demir transferini açıkladı
Yatırımcılar dikkat! Kripto para piyasası hareketli: Terra Classic coin yükselişte
Yatırımcılar dikkat! Kripto para piyasası hareketli: Terra Classic...
Galatasaray, Icardi'nin maliyetini açıkladı
Galatasaray, Icardi'nin maliyetini açıkladı
PFDK, Josef de Souza'nın cezasını açıkladı!
PFDK, Josef de Souza'nın cezasını açıkladı!
Kahve severler üzgün! Starbucks kahvelerine büyük oranda zam geldi
Kahve severler üzgün! Starbucks kahvelerine büyük oranda zam geldi
Sokakta ortasında tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu
Sokakta ortasında tartıştığı şahıs tarafından silahla vuruldu