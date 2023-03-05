Bursaspor-Amedspor maçında saha savaşı: Devreye çevik kuvvet girdi!







SAHA BİR ANDA KARIŞTI







ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNDEN MÜDAHALE

37'NCİ SANİYEDE MAÇ YENİDEN DURDURULDU

BURSA TRİBÜNÜNDE POSTERLER AÇILDI

SÜLEYMAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Amedspor arasında bir mğcadele başlatıldı. Bursaspor karşılaşmayı 2-1 önde tamamlarken yeşil-beyazlıların gollerini Çağatay Yılmaz ile Enver Cenk Şahin kaydetti. Amedspor'un tek golü ise maçın 89. dakikasında Mehmet Gürkan Öztürk tarafından atıldı.Öte yandan maç başlamadan önce iki takımın oyuncuları da ısınmak için sahaya çıkınca bir anda aralarında gerilim yükseldi.Amedspor ile Bursaspor'lu oyuncuların arasında arbede çıkarken saha ve tribünlerden fotoğraflar sosyal medya hasaplarından yayınlandı. İki grup arasında olayların çıkmasını önlemek için çok sayıda görevli müdahale etti.Sahayı incelemek için sahaya çıkan Amedsporlu futbolcular, tribünlerde Bursaspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Bazı Amedspor futbolcularının taraftarlara tepki göstermesi tansiyonu yükseltti. Daha sonra bir Bursasporlu oyuncu sahaya girdi. İki takımın oyuncuları arasında çıkan kavgaya çevik kuvvet polisi müdahale etti. Sahadaki kavga polisin müdahalesiyle sona erdi ve her iki takım oyuncuları soyunma odalarına döndü. Amedsporlu futbolcu soyunma odasına girerken tribünlerden plastik şişe fırlatıldı.Karşılaşmanın ilk düdüğünün ardından Bursaspor tribünü sahaya yabancı bir cisim fırlattı ve Amedspor'un file bekçisi Cantuğ Temel, yabancı cismin kendisine doğru gelmesiyle yere düştü ve maça bir süre ara verildi.Maç tribünlerden cisimler fırlatmaya devam ederken, çimler fırlatılan cisimlerle doldu. Maçın bitimine yedi dakika kala kaleci Cantuğ, kafasına gelen cisimle yere yığıldı ve hakem Kutluhan Bilgiç tarafından sağlık görevlileri sahaya davet edildi.Maç öncesi Amedsporlulara saldırdıkları sırada Bursaspor tribünlerine Beyaz Boğa ile Mahmut Yıldırım'ın 'Yeşil' kod adlı afişleri asıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maçta yaşananların ardından yaptığı açıklamada, "Bu görüntüleri yayınlayarak zaaf gösteren devlet görevlileri hakkında soruşturma açıldı. Stadyum ve ilgili devlet görevlileri görevden uzaklaştırıldı." cümleleri kullandı.