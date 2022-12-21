SPOR
21 Aralık 2022 - 16:27

Bursaspor, Brescia'ya mağlup oldu.

EuroCup'ta Bursaspor, deplasmanda Brescia'ya 110-74 mağlup oldu.

SPOR
21 Aralık 2022 - 16:27
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Bursaspor, Brescia'ya mağlup oldu.


EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Brescia'ya 110-74 mağlup oldu.

 



Frutti Extra Bursaspor'da Amerikalı pivot Zach Ağustose, 22 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyete engel olamadı.

 

Brescia'da 18 sayı atan C. J. Massinburg ve 15 sayıyla karşılaşmayı tamamlayan David Cournooh galibiyette önemli rol oynadılar.

 

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup'ta oynadığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlılar puan cetvelinde 4. sırada bulunuyor.

 

Frutti Extra Bursaspor, geçtiğimiz sezon EuroCup'ta peri masalına imza atmıştı. Tarihi yolculuğun sonu kupayla bitmese de Bursa ekibi finalde Virtus Bologna ile karşılaşmış ve sezonu 2. tamamlamıştı.

 

Sezon başı EuroLeague'den Wild Card bekleyen temsilcimiz, istediğini alamayınca EuroCup ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne odaklandı. Dusan Alimpijevic ve öğrencileri, sezonun bu bölümüne kadar fena bir performans göstermiyor.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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