Bursaspor Taktik Idman Yaptı













TFF 2. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Afyonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde taktik idman yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.