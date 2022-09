Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam: "Lige Hazırız" - Bursa

Hazırlık maçlarında kendi eksiklerimizi gördük. Sonuç odaklı bakmıyoruz. Yaklaşık 13-14 kişilik hazır bir kadroya ulaştık. Diğer genç arkadaşlarımız da kendilerini geliştiriyorlar” dedi.Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, Afyonspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde antrenman öncesi konuşan 53 yaşındaki teknik adam, “Yeni sezona hazır olduğumuzu düşünüyorum. Hazırlık maçlarında kendi eksiklerimizi gördük. Sonuç odaklı bakmıyoruz. Yaklaşık 13-14 kişilik hazır bir kadroya ulaştık. Diğer genç arkadaşlarımız da kendilerini geliştiriyorlar. Bu sayının çoğalması için özel idmanlar da yapıyoruz. Bursaspor'un çocuklarına güveniyorum. Kolay bir mücadele olmayacak ancak her gün bu çocukların geliştiğini görüyorum. Verdikleri mücadele ile de beni haklı çıkardıklarını göreceksiniz" şeklinde konuştu.“Blok halinde altyapımıza çekeceğiz”Bursaspor'un rezerv takım satın almasıyla alakalı olarak Tahsin Tam, şunları söyledi: “Değişik opsiyonlarla ilgili yönetim kurulumuz çalışma yapıyordu. Bunun olması gerekiyordu. Dışardan tespit ettiğimiz oyuncuları da transfer tahtası açıldığı dönemde blok şekilde altyapıya geçirmek için böyle bir çalışma yapıldı. Futbol Okulu'ndan yetişen oyuncularımızı ve altyapıda yetişen oyuncuları yetiştirmek adına önemliydi. Transfer tahtasının ne zaman açılacağını bilmiyoruz. Oyuncularımızı hem gözlemleyip aynı zamanda da kendi hocalarımız eşliğinde çalıştırarak, kaliteli futbolcuları Bursaspor'a kazandırmak hedefimiz.”“Çatlak sesler her an çıkacaktır"Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde oynanan Belediye Kütahyaspor maçı sonrası tecrübeli futbolcular Kubilay Sönmez ve Hasan Ayaroğlu ile taraftarlar arasında kısa süreli bir sürtüşme gerçekleşmişti. Bu konu hakkında konuşan Tahsin Tam, “Tecrübeli oyuncularımıza tatsız sözler söylendi. Bu oyuncular bizle beraber devam etmeyi seçtiler. İsteseler farklı takımlara gidebilirlerdi. Geçmişten gerekli dersleri çıkartacağız elbette. Ama bizim onların performanslarına ve katkılarına ihtiyacımız var. Taraftarımızın bizi bir bütün olarak görmelerini istiyoruz. Bu şekilde bir baskı oluşturulursa özellikle genç futbolcularımızın üstünde olumsuz etki yaşatır. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Çatlar sesler her an çıkacaktır. Çok büyük bir taraftar kitlesine sahibiz. Sağduyulu davranmaları gerekir. Bursaspor taraftarı da Bursaspor ile birlikte ivme kaybetti. 3-5 sene öncesine kadar Bursaspor taraftarı uzun yıllar boyunca en büyük saygıyı gören, en büyük heyecanı veren bir kitleydi. Umarım daha sonra da o keyfi verecek desteği ortaya koyarlar” diye konuştu.“Furkan Emre Ünver kulübede olacak”Tahsin Tam, Furkan Emre Ünver'in sakatlığı konusu ile ilgili olarak, “Furkan Emre Ünver artık takımla çalışacak düzeye geldi. Oynadığı bölge de önemli. Daha erken kullanabiliriz. Furkan, Afyonspor maçında en kötü kulübede olacak. Birlikteliği sağlayan bir oyuncu. Furkan hep yanımızda olacak” dedi. Tahsin Tam ayrıca hedefleri konusu ile ilgili de, “Sezon başında söylediğim gibi Play-Off yarışında olacağımıza inanıyorum. Kendi çocuklarımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Bursa şehri de onlara saygı gösterecektir. Bu fırsatı da gençlerimizin iyi değerlendireceğimize inanıyorum.”“Rakiplerde de eksikler mevcut"Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, ilk haftada oynanan 9 maçı da izlediklerini belirterek, “Rakiplerimizi canlı takip ettik. Tüm ekibimiz maçlara dağılıp izlediler. Rakiplerimizin çoğunda adaptasyon sorunu var. Sıcak havada oynanan maçlarda tempolar yüksek değildi. Rakiplerde de eksikler mevcut. Onları gözlemledik. Taktik çalışmalarımızı da ona göre yaptık. Afyonspor maçıyla da bismillah deyip başlayacağız” diye konuştu.