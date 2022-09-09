SPOR
09 Eylül 2022 - 15:48

Bursaspor'un elektrik borcu kapandı

Bursaspor ile sponsorluk anlaşması imzalayan şirket, Bursa'ya ve spora verdiği önemi bir kez daha öne sürdü. Uludağ Elektrik yöneticileri ve Bursaspor yöneticileri bir araya gelerek, sezon boyunca birtakım iş birliklerini öngören sponsorluk sözleşmesine resmiyet kazandırdılar. Hem Uludağ Elektrik'in sponsorluk desteğiyle eş zamanlı takımı daha başarılı yerlere getirmek için maddi ve manevi tüm güçlükleri göğüsleyen kulübün yeni yönetimiyle beraber Bursaspor'un elektrik borcu da bitmiş oldu.

SPOR
09 Eylül 2022 - 15:48
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Bursaspor’un elektrik borcu kapandı

Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, şirket yöneticileri ve Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bir araya geldi. Yapılan görüşmede Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Bursa'ya hizmet veren bir marka olarak, Bursaspor'un, şehrin öne çıkan değerlerinden biri olduğunu biliyoruz. Yapmış olduğumuz sponsorluk çalışması çerçevesinde hizmet bölgemizde yer alan Bursa'mızın bir değerini desteklemiş olduk. Şehrimizin takımının tüm enerjimizle her an yanında olmaya devam edeceğiz. Bursaspor'un zorlu süreçlerinde her an destek veren, çözümcül yaklaşım sergileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve _#3# sürekli iletişim halinde olduğumuz Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz'a da teşekkür ediyorum. Sponsorluk çalışmasının tüm camiaya hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ömer Furkan Banaz ise, “Birlik ve beraberliğe her zamankinden çok ihtiyacımız olan bir zamandayız. Mali açıdan elimiz kolumuz bağlanıyor. Bu sıkıntıdan çıkmanın tek yolu birlik ve beraberlik. Biz borç sorununu kökünden çözmek istiyoruz. Yönetime geldiğimizden bugüne yaklaşık 6 milyonluk elektrik borcumuzu ödedik. Birçok dalda farklı farklı borç kalemleri ile uğraşırken borçlarımızın bir kısmının bitmesinde bu destek oldukça önemli bir katkı sağlamış oldu. Zorlu süreçlerimizde her an yardımda bulunan ve tüm iletişim kanallarını açık tutarak yapıcı yaklaşan Uludağ Elektrik'e teşekkür ederim.” diye konuştu.

Uludağ Elektrik, faaliyet alanında yer alan Bursa'da 1,5 milyonu aşkın kişiye hizmet veriyor. Şirket hizmet bölgesindeki dört şehirde de sosyal çalışmalar ve şehir sembollerine yaptığı yatırımla şehir ekonomisini destekliyor.

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Haber Editörü
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