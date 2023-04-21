Burun Akıntısını Geçiren Doğal Yöntemler







Bol su tüketmek: Bol su içmek, burun akıntısını hafifletmektedir. Tuzlu su çözeltisi: Tuzlu su, burun tıkanıklığını ve akıntısını hafifletmektedir.



Buhar banyosu: Buhar banyosu yaparak, akıntıyı hafifletebilirsiniz. Sıcak su dolu bir kaba başınızı yaklaştırın ve buharı 5-10 dakika boyunca soluyun. Baharatlı yiyecek tüketmemek: Baharatlı gıdalar, burun boşluğunda tahrişe yol açar ve burun akıntısını artırır. Bu süreçte baharatlı yiyecek kullanmamaya özen gösterin.

Burun Akıntısından Kurtulmanın Doğal Çözümü: Buhar Banyosu

Burun Akıntısına Karşı Savaşan Doğal Çözümler

Solunum yolu enfeksiyonu, grip ve alerji sonucunda ortaya çıkan burun akıntısından kurtulmak için aşağıdaki tavsiyeleri deneyebilirsiniz.Eucalyptus yağı veya nane yağı ile yapacağınız buhar banyosu, burun akıntısına karşı doğal bir çözümdür. Buhar banyosunu uygulamak için, ılık su dolu bir kaba eucalyptus yağı ya da nane yağı ekleyip başınızı buharın üzerine getirin. Bu yöntem, burun tıkanıklığını hafifletir ve solunum yollarını açar.Anti-enflamatuar özellikleri sayesinde, burun akıntısı ve burun tıkanıklığına iyi gelir. Zencefil çayı hazırlayarak tüketebilirsiniz.Bal, doğal antibakteriyel özellikleri sayesinde burun akıntısını azaltır. Bir çay kaşığı balı, sıcak suya ekleyerek ballı çay hazırlayabilirsiniz.