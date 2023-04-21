Solunum yolu enfeksiyonu, grip ve alerji sonucunda ortaya çıkan burun akıntısından kurtulmak için aşağıdaki tavsiyeleri deneyebilirsiniz.
SAĞLIK
21 Nisan 2023 - 12:43
Burun Akıntısını Geçiren Doğal Yöntemler
Soğuk algınlığı, grip ve alerji kaynaklı olan burun akıntısı, bireyi olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur. Burun akıntısına karşı uygulayabileceğiniz doğal çözümleri sizin için bir araya getirdik. İşte o yöntemler…
SAĞLIK
21 Nisan 2023 - 12:43
Bol su tüketmek: Bol su içmek, burun akıntısını hafifletmektedir. Tuzlu su çözeltisi: Tuzlu su, burun tıkanıklığını ve akıntısını hafifletmektedir.Eucalyptus yağı veya nane yağı ile yapacağınız buhar banyosu, burun akıntısına karşı doğal bir çözümdür. Buhar banyosunu uygulamak için, ılık su dolu bir kaba eucalyptus yağı ya da nane yağı ekleyip başınızı buharın üzerine getirin. Bu yöntem, burun tıkanıklığını hafifletir ve solunum yollarını açar.
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