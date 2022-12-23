MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 13:12

Buse Terim'in binlerce liralık ayakkabısı sosyal medya gündem oldu

Buse Terim 20 bin Tl ödediği ayakkabısı sosyal medyada çok konuşuldu…

MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 13:12
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Buse Terim’in binlerce liralık ayakkabısı sosyal medya gündem oldu


Modacı Buse Terim sosyal medyayı aktif kullanan ünlü simalardan. Volkan Bahçekapılı ile 8 yıldır mutlu bir evlilik süren Buse Terim’in bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor. Doğum sonrası verdiği kilolarla sık sık gündem olan Buse Terim’in sosyal medyada yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunuyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in küçük kızı Buse Terim aynı zamanda modacılıkla ilgileniyor. Buse Terim

Sosyal meydada eleştiri yağmuruna tutuldu 

Buse Terim’in sosyal medyada son yaptığı paylaşım gündem oldu. Yaklaşık olarak 20 bin Tl olan tasarım ayakkabısı ile poz veren Buse Terim sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Modacı kimliği ile tanınan Buse Terim’in yaklaşık 1100 dolar olan tasarım ayakkabısı kırmızı bibere benzetildi. Sosyal meydada eleştiri yağmuruna tutulan Buse Terim paylaşımında ki yorumları sınırlandırdı. Ancak eleştirilere cevap vermedi ve hiç bir yorumu kaldırmadı. Buse Terim



İşte Buse Terim’e sosyal medyada yapılan ve beğeni alan bazı yorumlar. Buse Terim

Buse Terim

Buse Terim

Buse Terim

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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