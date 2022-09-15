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15 Eylül 2022 - 21:38

Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 5. oldu

Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu turnuvayı 5. tamamladı.

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15 Eylül 2022 - 21:38
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Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası’nda 5. oldu


Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası altıncı günü sona erdi. Kadınlar 72 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya maçında Japon Masako Furuichi ile maruz kaldı. Rakibine 3-2 yenilen milli güreşçi turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Kadınlarda maçlar tamamlandı



Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda karşılaşmalar bitti. Türkiye, kadınlarda Yasemin Adar Yiğit ile 1 altın madalya ele geçirdi. Yasemin, kadınlar 76 kilo finalinde Mısırlı güreşçi Samar Hamza'yı 6-0 mağlup ederek, ikinci kez dünya şampiyonu olmuştu.

Servet Coşkun, Muhammet Akdeniz ve Fatih Erdin veda etti

70 kiloda mindere çıkan Servet Coşkun, ilk turda Çinli Nuerlanbieke Wurenibai, ikinci turda da Güney Koreli Yongseok Jeong'u yenerek çeyrek finale çıktı. Coşkun, çeyrek finalde Gürcü güreşçi Zurabi Iakobıshvili'ye yenildi ve elendi. 79 kiloda Avrupa üçüncüsü Muhammet Akdeniz, ilk turda Özbek güreşçi Bekzod Abdurakhmonov'a 10-3 mağlup oldu. 86 kiloda ise dünya ikincisi Fatih Erdin de ilk turda Polonyalı Sebastian Jezierzanski'ye teknik üstünlükle kaybetti

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