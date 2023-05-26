





BÜŞRA PEKİN'İN TARZI DEĞİŞTİ. NEREDEN NEREYE DEDİRTTİ







Büşra Pekin tarz değiştirdi adeta bambaşka biri oldu! 15 kilo veren oyuncuya 'Güzelim hatun ne hale geldi' yorumu havada uçuştu. Oyuncu Büşra Pekin, sarı saçlarıyla yeniden farklı bir görünüme sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İnsanlar "Güzelim hatun ne hale geldi" diyerek Büşra Pekin'in değişimini sık sık konuşuyor. Hem diyet yaparak hem de estetik müdahalelerle tamamen farklı biri haline gelen Pekin, kendisinin değiştiğini kabul etmese de, sosyal medyada yaptığı estetiklerle yine gündeme oturdu. İşte detaylar...Ünlü komedyen Büşra Pekin, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla tanınan bir isim ve son zamanlarda tamamen farklı bir görünüme sahip oldu. İşte diğer ayrıntılar...Pekin, yakın zamanda yaptığı değişiklikleri açıkladı. "15 kilo verdim, göğüs küçültme ameliyatı geçirdim, botoks yerine saçımı sıkı şekilde örüyorum, böylece yüzüm geriliyor ve botoks etkisi yaratıyor. Saç rengimi ve modelimi değiştirdim, yüzümde dolgu, burnumda veya dişlerimde estetik yok" dedi. Son olarak, bir projede rol almak için saçlarını sarıya boyattı. Büşra Pekin yine tamamen değişti. İnsanlar Pekin'in estetikli haliyle ilgili farklı düşüncelere sahip. Kimisi Pekin'in estetikli halini beğenirken, kimisi ise "Güzelim hatun ne hale geldi, Michael Jackson gibi olmuş, bu nedir ya" gibi yorumlar yapıyor.