MAGAZİN
20 Kasım 2022 - 17:19

Büşra Pekin ya Seda Sayan filtresini fazla kaçırmış, ya da estetik doktoruna servet dökmüş! Yeni hali tanınmaz halde

Ünlü oyuncu Büşra Pekin'in son hali herkesi şaşkına çevirdi. Eski halinden resmen eser kalmadı. İşte Büşra Pekin'in yeni imajı...

MAGAZİN
20 Kasım 2022 - 17:19
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Büşra Pekin ya Seda Sayan filtresini fazla kaçırmış, ya da estetik doktoruna servet dökmüş! Yeni hali tanınmaz halde


2000’li yıllara damgasını vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hayatımıza giren Büşra Pekin, televizyon ekranlarının aranan ismi olmuştu. Program final yaptıktan sonra birçok projede yer alan ve oyunculuk performansıyla adından söz ettiren ünlü isim artık tanıdığımız halinden oldukça farklı görünüyor.

Son yıllarda verdiği kilolarla dikkatleri çeken Büşra Pekin, saçlarını sarıya boyatıp imaj değişikliğine gitmişti. Çıtı pıtı bir kadına dönüşen 40 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından öyle bir fotoğraf yayınladı ki kullanıcılar onun Büşra Pekin olduğunu çok geç fark etti.



Büşra Pekin’in yüzünde belirgin bir şekilde estetik operasyon yapıldığı anlaşılırken sosyal medya kullanıcıları onu Seda Sayan’a dahi benzetti. Muhtemelen Fransız askısı yaptırdığı tahmin edilen Peki, daha önce de burun estetiği olmuştu.

Büşra pekin

Ünlü olduğu yıllarda daha kilolu olan oyuncunun şimdilerde o halinden hiç eser kalmadı. Hem fiziği hem de yüz hatları incelen oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski haliyle arasında 12 kilo fark olduğunu söyledi. Bazı projeler için kilo almak zorunda olduğunu belirterek bazı projelerde de şimdiki gibi zayıflamak gerektiğini ifade etti.

Büşra pekin

40 yaşındaki ünlü oyuncu 2020 yılında Bayi Toplantısı adlı filmin galasında boy göstererek herkesi şaşırtmıştı. Tanıdığımız halinden oldukça farklı olan ve artık cesur kıyafetler giymeyi tercih eden Pekin, gecenin en göz alıcı isimlerinden biri olmuştu.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncunun son paylaşımı ise takipçilerini ikiye böldü. Bir kısmı yeni halini çok beğenirken bir kısmı da çok fazla estetik operasyon nedeniyle yüzünün değiştiğini ve eski samimiyetinin kaybolduğunu söyledi.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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