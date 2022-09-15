Bütçe Ağustos ayında 3,6 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ağustos ayı merkezi yönetim bütçe gelişmelerini paylaştı. Buna göre, Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 302,3 milyar TL, bütçe gelirleri 305,9 milyar TL ve bütçe fazlası 3,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 279,7 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 26,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ağustos ayında 40 milyar 837 milyon TL fazla vermiş iken 2022 yılı Ağustos ayında 3 milyar 586 milyon TL fazla verdi. 2021 yılı Ağustos ayında 54 milyar 494 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Ağustos ayında 26 milyar 233 milyon TL faiz dışı fazla verdi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 302 milyar 343 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 22 milyar 647 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 279 milyar 696 milyon TL olarak gerçekleşti.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 302 milyar 343 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı ayında ise 105 milyar 703 milyon TL harcama yapılmıştır. Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186 oranında arttı.

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,9 iken 2022 yılında yüzde 10,7 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 203,9 oranında artarak 279 milyar 696 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,9 iken 2022 yılında yüzde 11,2 oldu.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos ayı itibarıyla 305 milyar 930 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 271 milyar 858 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 29 milyar 464 milyon TL oldu.

2021 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 146 milyar 539 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 108,8 oranında artarak 305 milyar 930 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ağustos ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 13,3 iken 2022 yılında yüzde 12 oldu.

2022 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107,3 oranında artarak 271 milyar 858 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 14,2 iken 2022 yılında yüzde 12,4 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde bütçe fazlası 33,1 milyar TL oldu

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 735,2 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 768,3 milyar TL ve bütçe fazlası 33,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 561,2 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 207,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 37 milyar 507 milyon TL açık vermiş iken 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde 33 milyar 127 milyon TL fazla verdi. 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde 90 milyar 658 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı OcakAğustos döneminde 207 milyar 121 milyon TL faiz dışı fazla verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 1 trilyon 735 milyar 193 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 173 milyar 994 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 561 milyar 199 milyon TL olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,7 oranında artarak 1 trilyon 735 milyar 193 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99,6 oranında artarak 1 trilyon 561 milyar 199 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla 1 trilyon 768 milyar 320 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 474 milyar 497 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 255 milyar 832 milyon TL oldu.