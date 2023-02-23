Bütçesi 6.000 TL altı olanlar bu telefonlara baksın! 12 ay taksitle en ucuz telefonlar listelendi

Telefon alışverişi yapmayı planlayanlar için müjde. Artık 12 bin TL ve altında satılan telefonlar için 12 ay taksit imkanı bulunabilecek. 6000 TL’nin altındaki en uygun dokunmatik telefonlar için araştırmalar devam etmektedir. Bundan dolayı BDDK, cep telefonu alımlarında vatandaşların cebini rahatlatacak bir haber
sundu.
6 Bin Altındaki Telefonlar • Samsung Galaxy A72:
6,7 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz ekranı olan Samsung marka cep telefonunda Qualcomm Snapdragon 720G işlemci bulunmaktadır. 8 GB Ram, 128 GB depolama alanı bulunan bu telefonda batarya haznesi 5000 mAh’dır. • Samsung Galaxy M33:
6,6 inç, 1080 x 2408 piksel, 120 Hz ekranı bulunan Samsung Galaxy M33 markası cep telefonunda 6 GB ram, 128 GB depolama bulundurmaktadır. Batarya olarak 5000 mAh hanesi bulunmaktadır. • VIVO Y53S:
6,58 inç, 1080 x 2408 piksel, 60 Hz ekranı bulunan Vıvo Y53S marka cep telefonunda MediaTek Helio G80 işlemci bulunmaktadır. 8 GB ram, 128 GB depolama alanı bulunan bu telefonda 5000 mAh batarya haznesi barındırmaktadır. • OPPO A72:
6,5 inç, 1080 x 2400 piksel, 90 Hz ekranı olan Oppo A72 marka cep telefonunda Qualcomm Snapdragon 665 işlemci bulunmaktadır. 4 GB Ram, 128 GB depolama alanı bulunmaktadır. • Samsung Galaxy S20 FE:
6,5 inç, 1080 X 2400 piksel, 120 Hz ekranı bulunan bu telefonda 6 GB ram, 128 GB depolama alanı bulunmaktadır. • POCO X4 PRO:
6,67 inç, 1080 X 2400 piksel, 120 Hz ekranı bulunan bu telefonda 8 GB ram, 256 GB depolama alanı bulunmaktadır. • XIAOMI REDMI 10:
6,5 inç, 1080 X 2400 piksel, 90 Hz ekranı bulunan bu telefonda 4 GB ram, 128 GB depolama alanı bulunmaktadır.
En Çok Satılan Telefon Hangisi?
2022 Kasım ayından itibaren en popüler Android akıllı telefon modeli Samsung Galaxy A12’dir.
Cep Telefonu Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
• Ekran boyutu ve çözünürlüğü, • Kamera sayısı ve gücü, • Hat girişi, hafıza ve arttırılması mümkün hafıza özelliği, • Batarya kapasite, • Fiyat performansı
Telefon Hafızası Kaç GB Olmalıdır?
Telefonunuzdaki dahili depolaması olduğunca yüksek olması gerekmektedir. En az 64 GB olması gerektiği de doğrudur.