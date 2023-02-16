Bütçesi en fazla 5000 TL olanlar için ucuz telefon listesi! Bu fiyatlara bu performans şaka değil!

Artan enflasyonla birlikte teknolojik aletlerin fiyatı fırladığından, birçok kişi uygun fiyatlı telefonlar arıyor. Lisanslı şirketler tarafından test edilen ve bir yıllık garantiyle satışa sunulan neredeyse sıfır yenilenmiş telefonlar iyi bir seçimdir. Yenilenen telefonlar iPhone, Samsung ve Huawei gibi birçok tanınmış markanın cihazları da dahil olmak üzere çeşitli teknoloji pazarlarında satışa sunuluyor.
YENİLENMİŞ TELEFON NEDİR?
"TSE Hizmet Uygunluk Belgesi" alan yenilenen telefon, Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Yenileme Merkezi tarafından incelendikten sonra satışa sunuluyor. Yeni gibi görünen bu telefonların bütün fonksiyonları halen düzgün bir şekilde çalışmasına rağmen bu sayede daha önce farklı kullanıcılar tarafından incelenmiş ancak uzmanlar tarafından yenilenerek sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve yeni gibi görünüyor. Bakanlık onaylı merkezlerde tüm testleri yapılan yenilenmiş telefonlar, darbe ve çiziklerden arındırılmış olup 12 ay garantili olarak satılmakta ve kredi
kartı ile ödeme imkanı da sunulmaktadır.
"Bütçesi en fazla 5000 TL olanlar için ucuz telefon listesi!"
SAMSUNG A50
Yenilenmiş olarak satışa sunulan telefonlardan biri olan Samsung Galaxy A50, 6.4 inç ekran boyutuna, 64 GB depolama alanına, 4 x 2.3 GHz ARM Cortex-A73 işlemciye sahip. Super speed AMOLED ekran ve ekran çözünürlüğüne sahip bir model 1080x2340 şeklinde belirtiliyor.
IPHONE 7 128 GB
Yenilenmiş iPhone 7, 128 GB kapasiteye, 4,7 inç ekrana sahip. USB girişli ve parmak izi okuyuculu cihazın 750 x 1334 ekran çözünürlüğüne sahip olduğu belirtilirken 2160P ultra HD viseo çözünürlüğüne sahip olduğu aktarılıyor.
HUAWEI MATE 20
Yenilenen Huawei Mate 20 Lite 64GB Blue telefon, 6.3 inç ekrana, 1080x2340 ekran çözünürlüğüne ve 2 MP ön ve arka kameraya sahip.
XIAOMI REDMI NOT 8
Redmi Note 8 akıllı telefon 64 GB dahili kapasiteye ve 3 kameraya sahiptir. Dual sim modeli su geçirmezliği, ekran çözünürlüğünün 1080x2340 olduğu belirtilen akıllı telefonun ekran boyutu 6.3 inç'tir. Ayrıca akıllı telefonun 1080P Full HD video kaydı da vardır.
5 BİN TL ALTI YENİLENMİŞ TELEFONLARIN 14 ŞUBAT 2023 FİYAT LİSTESİ
Samsung Galaxy A50, 64 GB fiyatı: 3.979 iPhone 7, 32 GB fiyatı: 3.198 TL iPhone 7, 128 GB fiyatı: 4.499 TL Samsung Galaxy A30S fiyatı: 3.899 TL Xiaomi Redmi Note 8, 64 GB fiyatı: 3.699 TL Huawei Mate 20 Lite 64 GB fiyatı: 3.399 TL Huawei P40 lite, 128 GB fiyatı: 4.479 TL Samsung Galaxy S8 Plus fiyatı: 4.699TL iPhone 6S, 32 GB 2.299 TL Huawei P Smart 2021, 128 GB fiyatı: 3.929 TL