Bütçesine göre telefon arayanlara müjde! Xiaomi'nin o modeli A101'e en ucuza geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri







Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro özellikleri neler?







Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro ne kadara satılacak?

A101 market zinciri ayın belirli günlerinde getirdiği aktüel ürünler kapsamına cep telefonu da ekledi. Son dönemlerde uygun fiyatlı teknolojik aletleri vatandaşla buluşturan A101, bu nedenle müşterilerin tercihi olmuş durumda. Şimdi de Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro model cep telefonu müşteriyle buluşacak.8 GB RAM ve 128 GB hafızası olan Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro'nun vaatleri arasında 6,67 inç FHD AMOLED ekran, 1200 nit parlaklık, Helio G96, 4 arka kamera sistemi ve daha fazla özellik yer alıyor.Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 8 GB RAM cep telefonu beyaz rengi 8 bin 799 liradan, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 8 GB RAM cep telefonu gri rengi 8 bin 799 liradan, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 8 GB RAM cep telefonu mavi rengi 8 bin 799 liradan satışa sunulacak.