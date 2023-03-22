Aktüel
22 Mart 2023 - 12:15

Bütçesine göre telefon arayanlara müjde! Xiaomi'nin o modeli A101'e en ucuza geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Cep telefonu satın almak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek haber geldi! A101 market zinciri aktüel ürün kategorisinde cep telefonu de getirecek. Hangi marka telefon ne kadara satılacak? İşte detaylar...

Aktüel
22 Mart 2023 - 12:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bütçesine göre telefon arayanlara müjde! Xiaomi'nin o modeli A101'e en ucuza geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri
TAKİP ETTAKİP ET


A101 market zinciri ayın belirli günlerinde getirdiği aktüel ürünler kapsamına cep telefonu da ekledi. Son dönemlerde uygun fiyatlı teknolojik aletleri vatandaşla buluşturan A101, bu nedenle müşterilerin tercihi olmuş durumda. Şimdi de Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro model cep telefonu müşteriyle buluşacak.

Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro özellikleri neler?

8 GB RAM ve 128 GB hafızası olan Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro'nun vaatleri arasında 6,67 inç FHD AMOLED ekran, 1200 nit parlaklık, Helio G96, 4 arka kamera sistemi ve daha fazla özellik yer alıyor.



Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro

Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro ne kadara satılacak?

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 8 GB RAM cep telefonu beyaz rengi 8 bin 799 liradan,

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 8 GB RAM cep telefonu gri rengi 8 bin 799 liradan,

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 8 GB RAM cep telefonu mavi rengi 8 bin 799 liradan satışa sunulacak.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ