A101 market zinciri ayın belirli günlerinde getirdiği aktüel ürünler kapsamına cep telefonu da ekledi. Son dönemlerde uygun fiyatlı teknolojik aletleri vatandaşla buluşturan A101, bu nedenle müşterilerin tercihi olmuş durumda. Şimdi de Xiaomi'nin Redmi Note 11 Pro model cep telefonu müşteriyle buluşacak.
Aktüel
22 Mart 2023 - 12:15
Bütçesine göre telefon arayanlara müjde! Xiaomi'nin o modeli A101'e en ucuza geliyor: İşte fiyatı ve özellikleri
Cep telefonu satın almak isteyen vatandaşların yüzünü güldürecek haber geldi! A101 market zinciri aktüel ürün kategorisinde cep telefonu de getirecek. Hangi marka telefon ne kadara satılacak? İşte detaylar...
Aktüel
22 Mart 2023 - 12:15