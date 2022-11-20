EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 21:45

Bütün emeklilere en az 2.230 lira ödeniyor! Hükümet açıkladı: Şart yok, geri ödeme yok!

Emekliler için yeni ödeme haberi duyuruldu. 4A, 4B, 4C tüm emeklilere en az 2200 lira ödeme yapılacak. Başvuru yok, şart yok hemen yatırılıyor.

EKONOMİ
20 Kasım 2022 - 21:45
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Bütün emeklilere en az 2.230 lira ödeniyor! Hükümet açıkladı: Şart yok, geri ödeme yok!


Yılbaşı öncesinde emeklileri maaş zammı heyecanı sardı. Son 6 aylık enflasyon farkına göre milyonlarca emekli maaşlarına zam alacak. Bu zamdan önce ise emeklileri bekleyen bambaşka bir ödeme var. Emekli promosyon ödemeleri Kasım ayı itibarıyla güncellendi ve emekliler mevcut bankalarına ya da farklı bir bankaya maaş alma sözü verdikleri takdirde bu ödemeden yararlanabilecekler.

Emekli promosyonlarının yanında emeklilere 2023 yılında en az 2 bin 200 lira daha ek ödeme yapılacak. Bu ücret geri ödemesiz olarak tüm emeklilerin maaş hesabına yatırılacak.

2023 yılında iki kez verilecek



2023 yılında emeklileri bekleyen birçok ödeme fırsatı bulunuyor. Bu ödemelerden ilki maaşlarına alacakları zam olacak. Bir diğeri ise emekli promosyonu. Maaş bankalarını değiştiren emekliler bankalardan 7 bin liraya kadar nakit ödeme alabilecekler.

Önümüzdeki yıl emeklilerin alacağı 2 ödeme daha bulunuyor. Yıl içerisinde iki kez ödenen bu paranın toplamı 2 bin 200 lira oluyor. Emekli ikramiyesi adı verilen bu ödemeler her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara aktarılıyor.

Bu uygulama ilk olarak 2018 yılında başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi ile emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında iki kez 1000 TL ödeme yapılmıştı. Daha sonra bu miktarın 1.100 liraya çıkarıldığı açıklandı.

Bayram öncesi yapılan ödemelerin tutarında 2021 ve 2022 yıllarında değişiklik yapılmadı. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisi olmak fark etmeden tüm emekliler 1.100 TL ödemeden yararlanabiliyor. İki bayram ile bu ücret 2 bin 200 liraya çıkarken, 2023 yılında bayram ikramiyelerinin artırılması bekleniyor.

Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyesi emeklilik hakkı elde eden tüm emeklileri kapsıyor. İkramiye için herhangi yaş şartı ya da maaş zorunluluğu bulunmuyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı 21- 23 Nisan tarihleri arasına denk geliyor. Böylelikle ilk bayram ikramiyesi 19-20 Nisan 2023 tarihlerinde ödenecek.

Kurban Bayramı ise 29 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında olacak. Emekliler 27-28 Haziran tarihleri arasında ikramiye ödemelerini maaş bankaları üzerinden alabilecekler.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi için herhangi bir şart gerekmiyor. Kişinin emekli olması 2 bin 200 TL alması için yeterli olmaktadır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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