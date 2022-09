Büyük Altay Futbol Akademisi genç yetenekleri bekliyor

Düzenlenen törende konuşan Akademinin Kurucu Başkanı Cemil Has, amaçlarının gençlerin kabiliyetlerini geliştirmek için gerekli alt yapıyı oluşturmak; önce Altay Spor Kulübü'ne sonra milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.Spora gönül veren çocuk ve gençleri profesyonel futbol hayatına kazandırmak hedefiyle yola çıkan Büyük Altay Futbol Akademisi, İzmir'de faaliyetlerine başladı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törende ilk antrenmanlarına çıkan minik sporcular, gelecek vadederken; aileleri de onları ilgiyle izledi. Gerçekleştirilen özel programda sporcular, sporcu aileleri ve vatandaşlarla bir araya toplanan Büyük Altay Futbol Akademisi'nin Kurucu Başkanı Cemil Has, Türk gençlerinin fırsat verilirse çok fazla başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyledi. Başkan Has, “Akademimizi kurmaktaki öncelikli amacımız, öğrencilerimize yeni bilgi ve beceriler kazandırmak ve onların gelişimlerini sağlamaktır. Sorumluluk sahibi ve ahlaklı bireyler olarak yeteneklerini üst düzeye taşıyan çocuklarımızın lisanslı birer futbolcu olmalarına yardımcı olmaktır. Elbette dileğimiz ve hedefimiz; onların profesyonel futbol hayatlarına adım atmalarıdır. Bu noktada, bize her an yol gösteren ve destek olan Altay Spor Kulübü başta olmak üzere; diğer spor kulüplerine ve hatta milli takımımıza, bu çocuklarımızı kazandırmaktır” ifadelerine yer verdi.Büyük Altay Futbol Academy'de sporcuların eğitimine de önem verdiklerini aktaran Başkan Has, “Sporcularımızın yeteneklerini geliştirecek ve potansiyellerini en üst seviyeye taşıyacak altyapı imkanına ve deneyimli bir kadroya sahibiz. Bu süreçteki önceliğimiz çocuklarımıza sporu sevdirmek ve sporcu ruhunu aşılamak; bilişsel ve kolektif zekâlarının gelişimini desteklemektir. Tamamı deneyimli futbolculardan oluşan ve UEFA lisanslı üst seviye antrenör kadromuz, sporcularımıza teknik bilgi ve yetkinlik vermek için çalışacaklar. Akademimizin Teknik Sorumlusu Alp Ergin, Baş Antrenörümüz Mehmet Akçagün, Antrenörümüz Volkan Özkalyoncu, Kaleci Antrenörümüz Erkan Tabak ve Pilates Eğitmenimiz Sebahat Güven'den oluşan güçlü teknik kadromuza güveniyoruz” ifadesinde bulundu.Sahip oldukları altyapı imkanları ile öğrencileri profesyonel spor hayatına en uygun şekilde hazırlamayı hedeflediklerini belirten Başkan Has, Teknik kadronun yanı sıra altyapıya da önem verdiklerini ifade ederek, “Son teknoloji ile donatılmış antrenman ekipmanlarımızı sporcularımızın yaşlarına ve fiziksel özelliklerine göre kabiliyetlerini en üst seviyeye taşıyacak şekilde belirledik. Haftalık, aylık ve yıllık antrenman programlarımızı ise çağdaş futbolun gereksinimleri gözetilerek planladık” dedi.Akademi programlarında sporcuların kişisel gelişimlerine de dikkat ettiklerini kaydeden Başkan Has, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sporcunun fiziki özelliklerini ve kabiliyetini geliştirmek kadar; onların zihnen de hazırlıklı olması bizim açımızdan önem taşımaktadır. Bu sebeple işin ehli bir pedagogumuz, çocuklarımızın haftalık gelişimini takip edecek ve onlara destek olacaktır. Ayrıca verilecek psikolojik destek sayesinde, sporcularımızın maç atmosferinde tribündeki seyircinin olumlu/olumsuz baskısını kontrol etme alışkanlığını da kazanması amaçlanmaktadır. Üzerinde özellikle durduğumuz bir konu da gelişim çağında olan sporcularımızın sağlıklı şekilde beslenmesidir. Bu noktada alanında bir hayli yetkin olan ve akademik bilgisi ile öğrencilerimize en doğru bilgiyi vereceğine inandığımız Dr. Murat Balanlı ile yol almaktayız.Ayrıca sporcularımızın ayak sağlığına da önem veriyor, ortopedi birimimiz ile koordineli çalışıyoruz. Yaptığımız ‘Yürüme Analizi Testi' sonucunda gerekiyorsa kişiye özel tabanlık önerisinde bulunuyoruz. Bu test ile gelişim çağında ortaya çıkabilecek yürüme bozukluklarının önüne geçmeyi, sporcularımızın sakatlık riskini en aza indirmeyi ve performanslarını yüzde 100 açığa çıkarmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.”